In cadrul sedintei conducerii centrale a PSD, Vasile Dincu a fost numit oficial presedintele filialei judetene Cluj, in regim de interimat, rol dificil pentru fostul ministru al Apararii, daca este sa avem in vedere ca mai este doar un an pana cand incep alegerilor electorale, in conditiile in care organizatia PSD Cluj in acest moment e aproape inexistenta in spatiul public.Potrivit surselor Actual de Cluj, social-democratii de la centru i-au reprosat fostului presedinte interimar, Alexandru ... citeste toata stirea