Acuzatii controversate in cazul romanului inchis intr-o cusca in China. Decizie-surpriza a instantei

Avocatul Eugen Iordachescu, aparatorul lui Marius Balo, il contrazice pe ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, care afirmase ca transferul lui Balo in Romania nu a mai avut loc din cauza restrictiilor cauzate de pandemie. Aparatorul romanului inchis intr-o cusca sustine ca motivele sunt altele. Profesorul clujean Marius Balo a fost inchis in China inca din 2014, dupa ce a fost acuzat de coruptie. Desi chinezii au acceptat sa-l transfere in tara, acest lucru nu s-a intamplat nici pana in prezent, ... citeste toata stirea