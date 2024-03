Acuzatii de "pile" si incompetenta la Directia Asistenta Sociala si Medicala din Primaria Cluj-Napoca

Un apel public facut sub protectia anonimatului a fost facut de un angajat al Directiei Asistenta Sociala si Medicala din Primaria Cluj-Napoca, care ii cere primarului sa faca un control."Am ales sa va semnalam pe aceasta cale Dl. Primar cateva probleme care se petrec in Directia Asistenta Sociala si Medicala. In decurs de mai putin de un an si-au dat demisia sau au fost demisi 7 medici sau asistenti coordonatori din Serviciul cabinete medicale. Ne punem intrebarea "De ce?". Motivul ... citește toată știrea