Ada Milea semneaza un nou spectacol-concert la Teatrul National din Cluj-Napoca, joio seara in Studioul Euphorion.E vorba de premiera spectacolului-concert "Cantece de speriat frica", realizat de Ada Milea dupa idei din textele Hertei Muller. Reconstituind prin cantece parcursul biografic al autoarei romano-germane, Ada Milea exploreaza o lume fracturata sub presiunea razboiului, a dictaturii si a dezradacinarii, in care iubirea si prietenia isi demonstreaza constant vulnerabilitatea, dar si ... citește toată știrea