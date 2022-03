Adapost pentru zeci de refugiati amenajat in gara din Cluj

Un adapost care poate gazdui pana la 60 de refugiati ucrainieni simultan a fost amenajat in gara din Cluj-Napoca, in conditiile in care foarte multi refugiati folosesc trenul iar in gara din oras ajung zilnic zeci de oameni care fug din calea razboiului din Ucraina.Spatiul a fost amenajat la etajul garii din Cluj-Napoca, aici pot fi cazate 60 de persoane. "Va aducem in atentie faptul ca a fost deschis si un centru pentru refugiatii aflati in tranzit. Acesta a fost deschis in incita Garii din ... citeste toata stirea