Adela Mirza, disputa cu liderul PNL Cluj intr-o emisiune: "Cum e cu cinstea si onoarea?" / PNL Cluj a mintit ca-i exclude pe cei care au imprastiat pliante false

Candida din partea Fortei Drepte la alegerile parlamentare (pe primul loc la Senat), Adela Mirza a fost intr-o emisiune la Prima News, unde a intrat in disputa cu liderul PNL Cluj, Daniel Buda. Mirza i-a amintit lui Buda ca a mintit cand a spus ca-i va da afara din partid pe cei doi membri de partid care au impartit pliante false, in defavoarea USR, in campania alegerilor din 2019.Mirza i-a mai reprosat lui Buda si ca incearca "sa mascheze esecul Schengen intr-o victorie amanata"."Tot ... citește toată știrea