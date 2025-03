Adevarul despre intrarea Romaniei in razboi! Guvernul a reactionat imediat

Guvernul Romaniei a reactionat imediat, fata de un fake news distribuit pe internet de persoane care vor sa creeze panica in randul populatiei.Concret, in mesaj se vorbeste despre un document oficial al statului care prevede intrarea Romaniei in razboi. In realitate, este vorba despre o procedura birocratica uzuala, care se face in tara noastra de peste doua decenii."Esinem sa precizam ca solicitarea la care face referire postarea care se raspandeste in mediul on-line nu inseamna in niciun ... citește toată știrea