ADI Zona Metropolitana Cluj va mai achizitiona minim 30 de apartamente pentru romii de la Pata Rat

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj (ADI ZMC), controlata in mare parte de Primaria Cluj-Napoca, va mai cumpara cel putin 30 de apartamente de pe piata pentru a-i muta pe romii de la Pata Rat.Zona Metropolitana Cluj anunta acum ca este in cautarea unui "administrator chibzuit, pentru cele minimum 30 de apartamente pe care le va achizitiona in cadrul unui proiect social. El va trebui sa preia "din mers" si administrarea altor 35 de apartamente, achizitionate ... citeste toata stirea