Administratia Boc face un pas inapoi, in conflictul izbucnit de la ideea "inovativa" a administratiei locale de a reloca copacii de pe strazile Universitatii si Avram Iancu in parcul Colina si pe aliniamentele stradale unde se constata ca sunt arbori uscati.Dupa ce, luni dimineata civicii clujeni au facut un lant uman in jurul copacilor de pe strada Universitatii, Primaria ii invita pe toti cei care doresc la o dezbatere publica cu privire la acest subiect, luni, 10 iulie, ora 18:00, in Sala ... citeste toata stirea