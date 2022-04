Administratiile locale au depus intr-o ora proiecte de 500 de milioane de euro pentru renovarea energetica a cladirilor, in prima zi a programului derurat de Ministerul Dezvoltarii cu bani europeni

Cereri de finantare pentru 500 de milioane de euro au fost depuse de catre administratiile locale din tara in prima ora de la lansarea apelului de proiecte in cadrul programului de renovare energetica finantat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), dupa cum a anuntat Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. Bugetul total al Valului Renovarii, componenta a PNRR, este de de 2,8 miliarde iar programul este gestionat de Ministerul Dezvoltarii."Au fost depuse, in prima ora de ... citeste toata stirea