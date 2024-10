Administratorii unor firme au devenit mai bogati cu 2,5 milioane de lei, dupa o afacere ilegala cu schele. Sunt cercetati pentru inselaciune

Noua persoane, in calitate de administratori ai unor societati comerciale din Maramures si Satu-Mare s-au trezit cu politistii la usa, dupa ce ar fi pacalit alte societati comerciale.Astfel, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Cluj au pus in executare 9 perchezitii domiciliare marti dimineata, in cadrul unui dosar penal privind savarsirea infractiunilor de inselaciune si abuz de incredere.Administratorii firmelor i-ar fi pacalit mai multe companii. Ar fi ... citește toată știrea