Administratorul unei firme din Cluj a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie dupa ce ar fi folosit documente false ca sa obtina bani europeni, prejudiciu de 10.000 de euro

Administratorul unei firme din Cluj a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie dupa ce ar fi folosit documente false ca sa obtina bani europeni, in forma continuata.Astfel, procurorii DNA Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui inculpat, administrator al unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunilor de folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept sau ... citeste toata stirea