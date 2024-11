Administratorul unui club din Cluj, cunoscut in comunitatea LGBTQ, a fost arestat preventiv pentru trafic de minori si trafic de droguri.Procurorii DIICOT sustin ca suspectul ar fi ademenit sapte adolescenti pentru a-i exploata sexual si le-ar fi dat droguri, agravandu-le starea de dependenta.El ar fi fost ajutat de trei persoane pentru a plasa substantele periculoase catre alti consumatori, arata Stirile Pro TV.Suspectul arestat sub acuzatia ca a drogat si exploatat copiii are 46 de ani. ... citește toată știrea