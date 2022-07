ADMITERE LICEU 2022 - CLUJ: Au inceput inscrierie la liceu. Vezi ce acte trebuie depuse

In perioada 4-11 iulie 2022, candidatiisi parintii lor pot completa fisele pentru admiterea la liceuConform calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat, in perioada 4-11 iuliecandidatii vor depune/transmite dosarele de inscriere la secretariatele liceelor in care au fost admisi.Inscrierea la licee a candidatilor declarati admisi in urma repartizarii computerizate se efectueaza, conform unui program afisat de unitatea de invatamant, pe baza urmatoarelor acte:cererea de ... citeste toata stirea