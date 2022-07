ADMITERE LICEU 2022: Ierarhia elevilor pentru admiterea la liceu a fost afisata. Vezi pe ce loc esti, dupa adaugarea mediei din gimnaziu

Ierarhia mediilor obtinute de absolventii claselor a VIII-a care au sustinut Evaluarea Nationala 2022 si in baza careia va fi facuta repartizarea la liceu a fost publicata, vineri, 1 iulie, de Ministerul Educatiei pe site-ul dedicat evaluare.edu.ro. Astfel, elevii pot verifica ce loc ocupa in judetul Cluj, iar in acest fel isi pot calcula sansele de a intra la liceul la care vor.Aici puteti accesa lista cu ierarhia elevilor din judetul Cluj, pentru admiterea la liceu.Din 4 iulie, elevii pot ... citeste toata stirea