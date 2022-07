Rezultatele repartizarii computerizate la liceu au fost publicate joi dimineata, astfel ca elevii care au sustinut Evaluarea Nationala afla in ce liceu vor invata.Rezultatele au fost publicate pe judete, pe site-ul admitere.edu.ro. Listele pentru Cluj le puteti consulta AICI.Potrivit calendarului repartizarii computerizate la liceu, in 14 iulie sunt afisate rezultate candidatilor repartizati in invatamantul liceal de stat. ... citeste toata stirea