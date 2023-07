Sambata, Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca a finalizat inscrierile in anul universitar 2023/2024. Pe un numar de 1.080 de locuri scoase la concurs s-au inscris 1.567 de candidati. Cea mai mare concurenta in acest an, la UMF Cluj, este la specializarile "Medicina" (de 3,19 pe un loc) si "Radiologie si Imagistica" (de 3,12 pe un loc).Concurenta la UMF Cluj programul de studii "Medicina"984 candidati s-au inscris, 400 locuri scoase la concurs in iulie ... citeste toata stirea