Admiterea la liceu si examenul de BAC sufera mari modificari! Cimpeanu anunta 5 propuneri de "imbunatatire" a Legii educatiei

Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei, anunta cinci decizii majore in sistemul de invatamant. Un nou proiect de modificare a legii educatiei prevede noi reguli pentru examenul de Bacalaureat si admiterea la liceu. Noi brese vor aparea in sistemul educational romanesc.Cea mai grava este schimbarea modului de admitere la liceu. Absolventii clasei a VIII-a vor sustine Evaluarea Nationala mai devreme cu o saptamana, iar concursul de admitere in colegii va fi sustinut pe baza programelor scolare, ... citeste toata stirea