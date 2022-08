Adolescent din "familie buna", prins la furat intr-un minimarket din Cluj-Napoca: "De masina are nevoie sau de educatie?"

In seara de vineri, 26 august, un adolescent a fost prins in flagrant de catre angajatii de la Profi City de pe strada Plopilor din cartierul Manastur, in timp ce ascundea mai multe produse in buzunare.Un angajat de la Profi City de pe strada Plopilor a prins un faptas in jurul orei 21:00 incercand sa fure mai multe produse din magazin si a a sunat imediat la politie, declarandu-le autoritatilor ca nu ar fi prima data cand il vede pe adolescent ca pleaca cu produse fara sa le plateasca. ... citeste toata stirea