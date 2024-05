Adolescenta de 16 ani disparuta, a fost gasita de politisti! Nu a fost victima niciunei infractiuni

Politistii clujeni au anuntat in aceasta seara ca adolescenta in varsta de 16 ani data disparuta, dupa ce a plecat de acasa in 26 mai 2024, la ora 18.00 si nu a mai revenit, a fost gasita de poltisti. Din fericire, nu a fost victima niciunei infractiuni"Minora Stancsuy Bogdana a fost gasita de politisti. Din primele verificari nu a fost victima vreunei infractiuni. Multumim pentru sprijin! ... citește toată știrea