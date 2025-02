Adolescenta de 17 ani, prinsa cu un pasaport fals pe Aeroportul Cluj! A incercat sa intre in tara cu un act imprumutat de la sotia unui prieten

O tanara de 17 ani, cetatean roman, a fost depistata pe Aeroportul International "Avram Iancu" Cluj-Napoca in timp ce incerca sa intre in tara folosind un pasaport care nu ii apartinea.Adolescenta a sosit din Madrid si, in timpul verificarilor de rutina, politistii de frontiera au observat diferente intre fizionomia sa si fotografia din documentul de calatorie. Avand suspiciuni rezonabile, au condus-o la sediul Politiei de Frontiera pentru investigatii suplimentare.Minora a declarat ca isi ... citește toată știrea