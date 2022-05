Adolescenta din Cluj batuta si umilita de o alta tanara, sub amenintarea armei. Cum s-a terminat scandalul

O adolescenta a fost agresata intr-un parc din cartierul clujean Manastur de o alta fata, in timp ce era amenintata cu o arma de tip airsoft, La scena au asistat alti doi tineri, care au incurajat-o pe agresoare. Incidentul a avut loc saptamana trecuta, iar victima, o fata de 15 ani, a fost batuta si umilita de o alta adolescenta, mai mare cu un an decat ea. Adolescenta batuta a fost amenintata cu o arma de airsoft si i s-a pus in vedere sa nu depuna nicio plangere."La data de 2 mai, ... citeste toata stirea