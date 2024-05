Adolescenti teribilisti in parcurile din Cluj-Napoca! Clujean: ,,Politia locala este mai preocupata sa verifice cate minute stationeaza masinile in zona"

Clujenii care frecventeaza parcurile din Cluj se plang ca multi tineri se strang in aceste locuri pentru a bea sau a consuma droguri.Acestia reclama ca adolescentii consuma substantele chiar in apropierea locurilor de joaca, frecventate de foarte multi copii. Comportamentul tinerilor dupa consumul acestor substante poate fi imprevizibil sau chiar violent, siguranta celor care se afla in parc nefiind garantata.Mai mult, clujenii se plang ca politistii locali nu iau masuri ci sunt mai ... citește toată știrea