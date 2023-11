Viitorul Romaniei este in pericol! Aproape jumatate dintre adolescenti se confrunta cu simptome de anxietate, 1 din 5 are simptome de depresie si 1 din 4 se confrunta cu provocari mintale si emotionale moderate si severe.Este realitatea cel putin alarmanta, pe care o releva studiul realizat de compania de consultanta in psihologie, Mind Education, in cadrul programului educational "Conectat cu tine, conectat cu lumea", in peste 100 scoli din toata tara.Rezultatele studiului Mind Education ... citeste toata stirea