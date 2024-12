Adrian Oros, presedintele Forta Dreptei Cluj: Nu vom semna Procesul Verbal de alocare a mandatelor parlamentarilor/Procesul electoral a fost viciat/POT s-a catarat pe infrastructura candidatului prorus Calin Georgescu

"In ceea ce priveste alegerile parlamentare, BEJ trebuie sa aiba in vedere faptul ca argumentele care posibil au fost avute in vedere de Curtea Constitutionala sunt aplicabile si la alegerile parlamentare, fiind un proces electoral intercalat si un fenomen de intruziune straina care a vizat in mod semnificativ si alegerile parlamentare", a transmis filiala clujeana a Forta Dreprei.Reamintim, Partidul Oamenilor Tineri (POT) a fost asociat candidatului pro-rus Calin Georgescu si a reusit sa ... citește toată știrea