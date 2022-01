Adrian Papahagi, DEZGUSTAT de romanii care lauda Rusia si injura UE

Filologul clujean Adrian Papahagi se arata dezgustat de romanii care lauda Rusia si injura UE in contextul in care Rusia ameninta sa porneasca un razboi de agresiune la granitele noastre."Am observat cu dezgust si ingrijorare ca exista cetateni romani care gasesc potrivit sa laude Rusia si sa injure UE in contextul in care Rusia ameninta sa porneasca un razboi de agresiune la granitele noastre.Am vazut amnezici sau inconstienti care critica sistemul antiracheta de la Deveselu, achizitia de ... citeste toata stirea