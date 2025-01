,,Aduceti-va lanterna sau asigurati-va ca aveti telefonul incarcat". Un clujean s-a saturat de problemele cu iluminatul public de pe doua strazi din oras

O strada din Cluj-Napoca este foarte slab iluminata pe timp, iar alta se afla in bezna totala, sustine un clujean care s-a saturat sa circule noapte cu lanterna de la telefon.Mai exact, strada Campului are un sistem de iluminat pe timp de noapte foarte slab, iar strada Stefan Cicio Pop se afla in bezna totala, sustine clujeanul. Mai mult decat atat, persoanele care lucreaza in apropiere sau pacientii care frecventeaza o clinica din zona sunt nevoite sa foloseasca laterna de la telefon pentru a ... citește toată știrea