Un contract de circa 4,4 milioane de lei (peste 856.000 de euro) a fost semnat de catre Aeroportul International Avram Iancu din Cluj pentru achizitia unui autobuz electic destinat transportului pasagerilor intre terminale si platformele de stationare aeronave cu firma New Kopel Car Import, importator in Romania a autobuzelro electrice chinezesti BYD, mai precis BYDK10B. Un astfel de autobuz va fi livrat si aeroportului clujean, anunta institutia, in baza respectivului contract.Compania New ... citeste toata stirea