Aeroportul International Avram Iancu Cluj sarbatoreste pasagerul cu numarul 1 milion in anul 2024 pentru a 13-a oara in istoria sa

Aeroportul International Avram Iancu Cluj, Consiliul Judetean Cluj si compania aeriana HiSky au sarbatorit astazi, pentru a 13-a oara in istoria aeroportului, pasagerul cu numarul 1.000.000 inregistrat in anul 2024.Aniversarea atingerii pragului de 1 milion de pasageri este deja un eveniment simbol al Aeroportului International Cluj, celebrat in fiecare primavara, iar anul acesta pasagerul cu numarul 1.000.000 a fost inregistrat pe zborul charter Antalya - Cluj al companiei aeriene HiSky. ... citește toată știrea