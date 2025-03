Aeroportul International Cluj introduce combustibil sustenabil pentru aviatie, furnizat de OMV Petrom

OMV Petrom, unul dintre cei mai mari producatori de energie din sud-estul Europei, furnizeaza in 2025 Aeroportului International Cluj Avram Iancu combustibil de aviatie sustenabil (SAF). Acest lucru este realizat cu scopul reducerii emisiilor de carbon in transportul aerian, potrivit unui comunicat de presa.Astfel, din luna ianuarie, aeronavele care decoleaza de pe Aeroportul Cluj, sunt alimentate cu combustibil pentru avioane in amestec cu 2% SAF. Aproape 1.800 de zboruri au fost operate in ... citește toată știrea