31 de persoane au fost retinute si duse la audieri in urma perchezitiilor efectuate, marti dimineata, in 13 locatii din Bucuresti, Cluj-Napoca si in judetul Ilfov la un grup organizat specializat in trafic de persoane, care obliga victimele, recrutate prin metoda loverboy, sa produca materiale video cu continut sexual explicit.La data de 13 iunie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, au pus in ... citeste toata stirea