Medisprof, unul dintre jucatorii importanti din sfera serviciilor oncologice din Romania, controlat de familia Udrea din Cluj-Napoca, a obtinut aprobarea Planului urbanistic Zonal pentru constructia unui nou spital in Cluj-Napoca. Investitia se ridica la 22 mil. euro, din fonduri proprii si credit bancar, si va demara anul viitor, in 2026. Termenul de finalizare este 2028.Medisprof are deja un spital in Cluj Napoca, chiar aproape de locul unde va fi construit al doilea centru, iar incepand