Afacerea cu care trei femei din Cluj au cucerit toata Europa si SUA. Produsele pe care le creeaza decoreaza case din toata lumea

Romanii cuceresc lumea cu creativitatea lor, fapt care se vede mai ales in afacerile pe care le deschid. Trei femei din Cluj au devenit celebre in Europa si America dupa ce au inceput productia unor obiecte care fac furori in casele oamenilor din intreaga lume.Trei pensionare din Cluj au reinterpretat un mestesug din mosi-stramosi si au ajuns celebre in lumea intreaga: tes la razboi presuri din blugi reciclati. Covoarele care le-au iesit din maini acopera acum podele din Belgia, Olanda, ... citeste toata stirea