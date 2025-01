Afacerile merg tot mai greu! Clujul, in topul judetelor cu cele mai multe firme care au intrat in insolventa in 2024

Clujul ramane printre judetele cu cele mai multe firme si PFA-uri intrate in insolventa!Conform datelor Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), numarul insolventelor la nivel national a crescut in 9,4% in 2024, comparativ cu 2023, fiind inregistrate 7.274 de cazuri de insolventa.Printre judetele cu cele mai multe insolvente se numara si Clujul, cu 529 de insolvente, fiind depasit doar de Bihor, cu 581 de insolvente si Bucuresti cu cel mai mare numar de firme intrate in insolventa, ... citește toată știrea