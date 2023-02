Agentia de fotojurnalism Inquam Photos lanseaza o campanie pentru respectarea dreptului de autor in Romania si vrea sa educe publicul cu privire la munca depusa de fotojurnalisti

Furnizorii de fotografie de presa Inquam Photos lanseaza o campanie pentru respectarea dreptului de autor in Romania. In cadrul acesteia, agentia de fotojurnalism va pune la dispozitia primelor 5 redactii inscrise din fiecare judet abonamente gratuite si vrea sa educe publicul cu privire la munca depusa de fotojurnalisti.Aceasta are mai multe componente si va consta in:acordarea a 200 de abonamente lunare redactiilor nationale ce sunt interesate sa isi educe angajatii care lucreaza cu ... citeste toata stirea