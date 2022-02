Agentii imobiliari din Cluj, cei mai mari "banditi" si trombonisti. Feleacu este prezentat drept cartier al Clujului - FOTO

Agentii imobiliari din Cluj si-au perfectionat arta de prezentare a proprietatilor pe care le vand, intr-o lumina cat mai buna.Habitas Imobiliare anunta ca vine un duplex in Feleacu, dar nu in comuna Feleacu, ci din "cartierul Feleacu", la numai 10 minute de Teatrul National."Habitas Imobiliare va propune spre achizitie o casa superba, tip duplex, in cartierul Feleacu, la 8-10 minute de Teatrul National din Cluj Napoca.Prin cumpararea acestei case incepe povestea unei proprietati ce isi ... citeste toata stirea