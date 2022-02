Agresivitatea si violenta in scoli nu au aparut peste noapte! Doi copii de clasa a 5-a s-au batut la scoala pana au distrus o usa

Un caz socant a avut loc intr-o scoala din Baia Mare. Un baiat si o fetita de clasa a 5-a, s-au batut de fata cu toti colegii, pana au distrus o usa. Agresivitatea si violenta in scoli n-au aparut peste noapte, indiferenta naste violenta, insa autoritatile nu par sa se implice prea mult in stoparea acestui fenomen.Doi elevi de clasa a V-a au fost filmati in timp ce se bateau sub privirile ingrozite ale colegilor. In altercatia care a avut loc a fost la Scoala Generala nr. 4 din Baia Mare a ... citeste toata stirea