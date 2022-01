Ai copil intr-o scoala care se inchide din cauza COVID? Angajatorul trebuie sa iti dea zile libere sau sa ti le plateasca

Parintii care se trezesc in situatia de a nu avea cu cine sa isi lase copiii, de gradinita sau scoala, in cazul inchiderii unitatilor de invatamant pe motiv de COVID, pot cere zile libere sau bani pentru acea perioada, ca sa poata plati o bona.Totul este reglementat prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 110 din 2 octombrie 2021, privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.Zilele libere se acorda pe durata ... citeste toata stirea