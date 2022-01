Ai primit o factura "umflata" la energie? Vezi cum iti poti recupera banii

S-a stabilit procedura prin care romanii isi pot recupera banii de pe facturile gresite de la companii. Furnizorii au obligatia sa recalculeze facturile fara a impune penalitati in termen de 15 zile, iar debransarile sunt interzise."Exista procedura regulament special pentru aceste diferende intre client si furnizor, procedura stabilita de ANRE. Daca diferenta de suma este mai mare de 100 de lei, atunci la cererea clientului, in termen de 5 zile, furnizorul are obligatia de a efectua plata. ... citeste toata stirea