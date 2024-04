,,Ajungem raiul gandacilor si a plosnitelor" - Clujenii cer ca Primaria sa actioneze, dupa ce insectele au invadat mai multe cartiere din Cluj-Napoca

Plosnitele au invadat mai multe cartiere din Cluj-Napoca. Clujenii se plang ca insectele sunt peste tot si cer ca Primaria sa efectueze actiuni de dezinsectie urgent.,,Buna ziua, Se poate face ceva in privinta invaziei de plosnite? Pe vremuri se faceau dezinsectii regulat, dar de vreo doi ani incoace eu nu am mai vazut sa se mai faca nicaieri in oras. In ritmul asta ajungem raiul gandacilor si a plosnitelor.", a reclamat un locuitor al cartierului Grigorescu.Din pacate cartierul Grigorescu ... citește toată știrea