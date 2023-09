Tichetele de pensii cu ajutoarele pentru pensionarii cu venituri de sub 3.000 de lei au fost tiparite, iar banii vor ajunge incepand cu prima jumatate a lunii octombrie, a anuntat marti Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), pe pagina oficiala de Facebook."Au fost tiparite tichetele de pensii cu ajutoarele pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei, banii vor ajunge incepand cu prima jumatate a lunii octombrie. In prima jumatate a lunii octombrie va incepe livrarea pensiilor ... citeste toata stirea