Ajutor financiar pentru persoanele cu venituri reduse din Cluj! Programul "Alimente" revine si in 2025

Primaria Cluj-Napoca continua si in acest an programul social "Alimente", in urma aprobarii HCL in sedinta Consiliului Local din luna februarie. Valoarea tichetelor sociale este de 450 lei pe an pentru fiecare beneficiar, avand scopul de a sprijini acoperirea unor cheltuieli de baza pentru produse alimentare.Beneficiarii acestui program sunt:persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstitutionalizate;pensionari, invalizi, veterani, vaduve de razboi, persoane deportate, prizonieri, ... citește toată știrea