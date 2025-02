Ajutorul de inmormantare a fost majorat cu 1000 de lei. Care e suma pe care o primeste familia unui decedat in 2025

Incepand cu data de 13 februarie 2025, ajutorul de deces va creste semnificativ, conform unei modificari recente a Legii nr. 10/2025 privind bugetul asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial.Astfel, suma acordata familiei unui decedat va ajunge la 8.620 de lei in cazul decesului unui asigurat sau pensionar. In cazul decesului unui membru de familie al acestora, care nu e asigurat, ajutorul va fi de 4.310 de lei. Cresterea reprezinta o majorare de 1.053 de lei fata de sumele ... citește toată știrea