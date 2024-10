Al doilea cel mai longeviv festival de muzica din Romania , ajuns in acest an la a 57-a editie, are loc peste cateva zile la Cluj.E vorba de Toamna Muzicala Clujeana, cel mai important festival international de muzica clasica din Romania dupa festivalul international bianual "George Enescu". Prima editie a festivalului a avut loc in 1965 si, cu o mica exceptie - un an de intrerupere - festivalul si-a pastrat ritmicitatea anuala de-a lungul intregii sale istorii.In cadrul festivalului au loc ... citește toată știrea