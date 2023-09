Un nou parc urmeaza sa se amenajeze in municipiul Gherla, in zona padurii de agrement 1 Mai. Proiectantii de la Arhi Box au primit avizul favorabil de la comisie de urbanism a Consiliului Judetean pentru proiectul de introducerea in intravilan a terenului de circa 4 hectare, indentificat pentru respectivul obiectiv.Proiectul noului parc a fost discutat la sedinta online a comisiei de urbanism a Consiliului Judetean din 31 august. Documentatia (Plan Urbanistic Zonal pentru Introducere Teren in ... citeste toata stirea