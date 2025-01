Al doilea val al romanilor care cumpara case in Ungaria, dupa aderarea Romaniei la UE / Presa maghiara: Efect Schengen neasteptat

Asezarile maghiare au fost deja populare printre persoanele care locuiesc de cealalta parte a granitei cu Romania datorita preturilor scazute ale proprietatilor, dar aderarea Romaniei la Schengen ar putea accelera migratia. Exista asezari in care populatia ar putea creste cu 2-3 mii in cativa ani, scrie presa maghiara despre al doilea val al romanilor care cumpara proprietati in Ungaria, dupa cel din 2007, anul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.Ar putea avea loc un adevarat exod de ... citește toată știrea