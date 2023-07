Al treilea aparat de colectare selectiva a sticlelor de plastic si doze de aluminiu pentru care primesti in schimb bilete de transport in comun a fost amplasat in piata Hermes din Gheorgheni si a fost dat in folosinta ieri.Celelalte doua aparate sunt amplasate in pietele din Zorilor si din Manastur, in piata Flora. Intr-un an in cele doua locatii au fost adunate nu mai putin de cinci milioane de pet-uri. Cu 15 pet-uri sau doze de aluminiu primiti un bilet cu doua calatorii cu transportul in ... citeste toata stirea