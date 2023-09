S-a dat alarma printre echipajele de urgenta de la Dej. Un apel la 112 a anuntat in jurul orei 17 ca in apropierea Bibliotecii Municipale se afla o geanta suspecta.La fata locului au fost trimisi politistii, iar conform procedurilor, zona a fost izolata. Circulatia a fost restrictionata in Piata Lupeni, iar oamenii au fost tinuti la ... citeste toata stirea