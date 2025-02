Album vechi de 4 secole cu gravuri reprezentand Columna lui Traian, la BCU

Biblioteca Central Universitara din Cluj are in colectii un album rar vechi de peste patru secole, format exclusiv din gravuri, l-a scanat si publicat online.BCU Cluj pastreaza in colectiile sale un album rar din jurul anului 1600, este vorba despre "Columnae Traiani imperatoris quae adhuc Romae extat, has duas fecimus descriptiones [...]", un volum atribuit lui Francesco Villamena, format exclusiv din gravuri. Albumul ilustreaza in detaliu Columna lui Traian, unul dintre cele mai ... citește toată știrea