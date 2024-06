Alegeri 2024: Iata cat de usor poti afla la ce sectie trebuie sa votezi in data de 9 iunie!

Se apropie, cu pasi repezi, poate cea mai importanta perioada a acestui an, alegerile locale si europarlamentare din 9 iunie 2024.Ineditul alegerilor din acest an este ca pentru prima data vom avea ocazia de a vota de doua ori in aceeasi zi, o data pentru locale si o data pentru europarlamentare. Astfel, cetatenii vor avea cinci buletine de vot, cate unul pentru presedintele Consiliului Judetean, Consiliul Judetean, primar, Consiliul Local si Parlamentul European.Astfel, la alegerile locale ... citește toată știrea